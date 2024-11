Motociclista fica ferido ao ser atropelado por caminhão BR-163, em Nova Alvorada do Sul

Um motociclista, que não teve o nome divulgado, foi atingido por um caminhão durante a tarde de quinta-feira (21), na BR-163, em Nova Alvorada do Sul.

Conforme as informações do site Alvorada Informa, o rapaz estava seguindo na frente do veículo em uma Honda Pop, quando acabou sendo atingido pelo caminhão. Por do impacto, ele foi jogado ao chão e acabou sofrendo uma fratura exposta no joelho.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, socorrendo o rapaz e o encaminhando para o hospital da cidade. Uma equipe da Polícia Militar de Batayporã, que passava pelo local momentos depois do acidente, parou para ajudar e sinalizar a via.

Ainda segundo o site, a dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida. O caso está sendo investigado pelas autoridades.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também