Motociclista morre 19 dias após sofrer acidente em estrada rural de Iguatemi

Claudiomiro Boeque, de 53 anos, morreu 19 dias depois de sofrer um grave acidente de moto na zona rural de Iguatemi. A vítima estava internada no Hospital da Vida, em Dourados, desde o dia do acidente.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a vítima estava em um Honda Bros 160 trafegando em uma via rural no Assentamento Auxiliadora, quando acabou perdendo o controle e caiu, fraturando a região da cabeça e ficando com traumatismo na face.

O garupa da moto, vizinho do sítio em que a vítima morava, também se feriu. Mas a filha de Claudiomiro não soube dizer seu estado de saúde para as autoridades.

Diante da situação, a vítima fatal foi socorrida por moradores da região, sendo levado até o hospital da cidade, porém, como seu estado de saúde era gravíssimo, ele precisou ser transferido com urgência para o Hospital da Vida.

Ontem Cludiomiro teve várias paradas cardíacas. Apesar dos esforços da equipe médica, que tentou reanimar o motociclista várias vezes, ele não resistiu e faleceu.

O caso foi então registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados, como acidente de trânsito com vítima fatal, provocado pela própria vítima.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também