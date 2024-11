Motociclista morre ao bater em poste de luz da Avenida Duque de Caxias

Um motociclista, de 19 anos, morreu depois de perder o controle de direção e colidir contra um poste de luz na Avenida Duque de Caxias, no Bairro Santo Antonio, em Campo Grande. O acidente aconteceu durante a madrugada desta quarta-feira (20).

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima estava na pista sentido bairro/centro quando acabou perdendo o controle de direção, saído da pista e colidido contra um poste de luz. Ele morreu ainda no local, por conta da força do impacto.

O pai do rapaz foi até o endereço do acidente, informando que seu último contato com o filho foi por volta da meia noite. Horas depois, já 3h da madrugada, ele acordou e não viu a vítima em casa e por esse motivo, ligou para o celular do jovem. A ligação foi atendida por um popular, que contou sobre o acidente e passou a localização para o genitor dele.

Equipes da Perícia Técnica foram acionadas junto cm a Polícia Civil, que realizaram as verificações a respeito do ocorrido. O capacete, que era usado pela vítima, não chegou a ser encontrado pelas autoridades.

O caso foi registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

