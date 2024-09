Motociclista morre ao invadir a pista contrária e bater em caminhão na MS-382

O motociclista Leandro Fernandes Maia, de 40 anos, morreu ao colidir frontalmente contra um caminhão na noite de quarta-feira (18), na MS-382, em Bonito. Ele teria invadido a pista contrária.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, o motorista do caminhão contou para a Polícia Civil que seguia sentido Porto Murtinho a Bonito, quando a vítima, que estava em uma Honda Bros 160, seguindo no sentido contrário invadiu a pista.

Ao ver a motocicleta, o condutor teria conseguido desviar. Porém, o veículo acabou deslizando na terra existente no acostamento e foi atingido pela moto na lateral esquerda.

Devido o impacto, o Leandro foi arremessado para a área de vegetação. Equipes do socorro chegaram a ser acionadas, mas o homem já estava sem sinais vitais.

Ainda segundo o registro policial, o motorista do caminhão apresentava sintomas de embriaguez. O caso foi atendido pela Polícia Civil, pela PRE (Polícia Rodoviária Estadual e pela Perícia Técnica.

