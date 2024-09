Motociclista morre ao perder o controle ao fazer curva e bater em guard rail na MS-156

O motociclista Josemar Pinto Cristovan, de 38 anos, morreu após um grave acidente de moto ocorrido no final da manhã desta quinta-feira (12), na MS-156, em Caarapó.

Conforme as informações do site Rádio Jota FM, a vítima estava em uma Honda Biz, quando acabou perdendo o controle ao fazer uma curva. Bateu no guard rail e caiu ao solo. Durante a colisão, o capacete de Josemar saiu da sua cabeça.

O acidente foi flagrado pela esposa da vítima, que seguia atrás em um carro. Os dois estavam de mudança para a cidade de Amambai. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas quando as equipes chegaram ao local a vítima já estava sem sinais vitais.

O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais.

