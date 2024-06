Motociclista morre após invadir preferencial e ser atingido por carro em Maracaju

Um idoso, de 62 anos, morreu horas depois de sofrer um grave acidente de moto na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, em Maracaju, durante a noite de sexta-feira (21). Apesar de ter acontecido antes do final de semana, o caso foi divulgado apenas nesta terça-feira (25) por sites locais.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Maracaju Speed, a vítima estava em uma Honda Biz, quando foi cruzar a avenida, invadindo a preferencial. Neste momento, ele foi atendido por veículo Renault Logan.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, socorrendo o idoso que estava caído, inconsciente, com Traumatismo crânio encefálico, fratura de tíbia e fíbula da perna direita, mas com sinais vitais. Ele então foi levado para o hospital, mas acabou falecendo horas depois.

A Polícia Militar também foi acionada para ir até o local do acidente, fazendo as investigações iniciais a respeito do caso.

O carro e a moto possuem restrições administrativas, por conta disso, foram removidos ao pátio da Ciretran.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também