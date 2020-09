Motociclista morre depois de cortar a garganta com arame em fazenda

Everton Moura Pereira, 33 anos, morreu na tarde de segunda-feira (21), dias após sofrer um acidente em uma fazenda, em Aquidauana. Segundo o Boletim de Ocorrência, a vítima chegou em casa no dia 14 de setembro, com um corte profundo na garganta.

A esposa de 42 anos, que terá o nome preservado, disse que Everton relatou que estava de motocicleta, mas não viu o arame da cerca e acabou ficando ferido. Ele tentou contato com a ambulância da região, sem sucesso.

Ela contou que o vizinho levou a vítima para a cidade e o marido deu entrada no Pronto Socorro do município. No mesmo dia, ele foi levado para a Santa Casa de Campo Grande.

Após oito dias internado, Everton não resistiu e morreu. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) – Centro.

