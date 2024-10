Motociclista morre dias depois de ser fechada e 'jogada' para fora de rodovia em Japorã

A jovem Samira Fernandes Da Silva Garlet, de 21 anos, morreu dias depois de sofrer um grave acidente de moto entre as cidades de Japorã e Iguatemi, no interior de Mato Grosso do Sul. Ela estava internada no Hospital da Vida.

Para as autoridades, o marido da vítima contou que ela seguia de Japorã para Iguatemi em uma moto durante a manhã do dia 27 de setembro. Em determinado momento, o motorista de um carro a fechou, fazendo com que a jovem saísse da pista, colidisse contra uma canaleta de água e fosse arremessada.

A sogra de Samira, que seguia no veículo de trás, parou para ajudá-la. Ela foi socorrida e levada para uma unidade de atendimento de Japorã, mas precisou ser transferida para o Hospital da Vida.

Porém, a jovem não resistiu aos ferimentos e faleceu durante a noite de sábado (5). O motorista, que teria fechado a vítima, fugiu do local sem prestar socorro a ela.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

