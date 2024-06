Motociclista morre dois dias após cair e sofrer politraumatismo em Paranhos

O jovem, Joel Ramão Cadenas, de 28 anos, morreu dois dias depois de sofrer um grave acidente de moto em Paranhos no último sábado (22).

Conforme as informações do site Dourados News, a vítima estava andando de moto, quando acabou perdendo o controle e caiu. Por conta da queda, Joel teve vário ferimentos pelo corpo, com traumas graves.

O motociclista foi socorrido e levado ao Hospital de Paranhos, onde recebeu os primeiros atendimentos. Porém, devido ao seu estado de saúde, ele precisou ser transferido para o Hospital da Vida, em Dourados.

Apesar dos esforços médicos, Joel não resistiu aos ferimentos e faleceu durante a tarde de segunda-feira (24).

