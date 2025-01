Motociclista perde o pé após ir parar debaixo de carreta em Dourados

Um motociclista, ainda não identificado, ficou ferido depois de sofrer um grave acidente na Rua Major Capilé no cruzamento com a Rua Sete de Setembro, em Dourados.

Conforme as informações do site Dourados News, o rapaz estava em uma Honda Biz quando acabou sendo atropelado por uma carreta. Por conta da dinâmica, ele e o veículo foram parar debaixo do último eixo.

Para a reportagem, o socorrida do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) detalhou que apesar de estar estável, o motociclista teve uma amputação no pé esquerdo. O homem foi levado para uma unidade da saúde da região.

Equipes da Polícia Militar também estão no local, fazendo as apurações iniciais a respeito da dinâmica correta do acidente.

