Motociclista que matou criança ao empinar a moto tem prisão preventiva decretada

Após audiência de custódia, o Juiz de Direito, Dr. Juliano Luiz Pereira da vara Criminal da Comarca de Rio Brilhante converteu a prisão de Jeferson Rocha Arevalo para preventiva por pilotar a moto em alta velocidade, embriagado, causando a morte de Lorenzo Gonçalves de 2 anos, que estava na garupa junto coma mãe.

Ele responderá pelas acusações de homicídio qualificado e embriaguez ao volante, de acordo com o delegado responsável pelo caso, Lucas Muchenski Oliveira.



Segundo o delegado Muchenski, a mãe da criança, que segue hospitalizada, também está sob investigação por omissão. "Há a possibilidade de ser decretada a prisão preventiva da mãe ao longo do procedimento", explicou o delegado.

Ainda conforme os autos, não era a primeira vez que a situação acontecia. "A periculosidade do conduzido advém das próprias circunstâncias em concreto da prática delitiva a ela imputada, tendo assumido a direção de uma motocicleta sob efeito de bebida alcoólica, além de transportar uma criança de 2 anos de idade, sem capacete. Nesse ponto, denota-se que não se trata de ato isolado, haja vista que a certidão de antecedentes criminais acostada às fls. 36/37 aponta que Jeferson já foi condenado pela prática do delito de embriaguez ao volante (autos 0001103-40.2021.8.12.0020), bem como responde a outro processo pela prática, em tese, do mesmo delito (autos 0000967-43.2021.8.12.0020), circunstância indicativa de reiteração delitiva que alerta para a necessidade da custódia cautelar”.

O Juiz embasou a decisão na gravidade do acidente que levou a morte da criança e deixou a mãe, Ana Cristina Quevedo Gonçalves, hospitalizada.

Caso

Na madrugada de sexta-feira (13), Jeferson Rocha Arevalo, de 30 anos, conduzia a motocicleta em alta velocidade, com Ana Cristina na garupa, carregando o filho no colo sem capacete, enquanto o companheiro realizava manobras perigosas.

O indivíduo, inclusive, estava trafegando embriagado e não seria pai da criança. Ele afirmou que teria conhecido a mulher há cerca de 25 dias na cidade e iniciado um 'relacionamento'.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar recebeu informações ainda na noite de quinta-feira (12), que uma motocicleta, de cor vermelha, estava realizando manobras e passando em alta velocidades pelas ruas da cidade. No entanto, após algumas diligências, nada foi localizado.

Já pela madrugada de sexta-feira, os policiais receberam nova informação de que no hospital da cidade, havia dado entrada uma criança em estado grave, vítima de um acidente e que um homem estava desrespeitando os funcionários e atrapalhando a equipe médica no atendimento. Ele foi preso no local, além de assinar um termo de constatação de embriaguez.

A criança sofreu traumatismo craniano e seria transferida para Dourados, mas acabou não resistindo. A mãe ficou hospitalizada por conta das diversas lesões no corpo. A equipe médica que atendia as vítimas ainda informou a Polícia Militar que testemunhas é quem salvaram as vítimas.

