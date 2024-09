Motociclista que matou criança ao empinar moto já foi preso em 2021 por embriaguez ao volante

Jeferson Rocha Arevalo preso preventivamente para responder por homicídio qualificado e embriaguez ao volante ao pilotar a moto em alta velocidade e causar a morte do menino Lorenzo Gonçalves de 2 anos em Rio Brilhante, já havia sido denunciado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS) por conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

O caso aconteceu em 10 de janeiro de 2021, quando Jeferson conduzia um Corsa quando cruzou com um outro veículo e parou. Os dois condutores desceram e começaram a discutir e não saíram em vias de fato, pois foram separados por populares.

Na ocasião, Jeferson passou pelo teste do bafômetro que atestou 0,66mg/L de álcool no sangue. Ele foi preso em flagrante pagou a fiança de R$ 2 mil e foi posto em liberdade, deixou transcorrer in albis o prazo sem apresentar resposta à acusação e o processo foi suspenso.

Seus antecedentes criminais revelam ainda a existência de medidas protetivas na Lei Maria da Penha por violência doméstica em 2022 e 2023.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também