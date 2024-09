Criança morre e mãe fica ferida após motociclista bêbado empinar moto em Rio Brilhante

Criança, de 2 anos e 6 meses, morreu em um grave acidente de trânsito na madrugada desta sexta-feira (13), e a mãe ficou gravemente ferida na cidade de Rio Brilhante, a 161 quilômetros de Campo Grande. O caso aconteceu após o motociclista, identificado como Jeferson, de 30 anos, ter empinado a motocicleta em que as vítimas estavam.

O indivíduo, inclusive, estava trafegando embriagado e não seria pai da criança. Ele afirmou que teria conhecido a mulher há cerca de 25 dias na cidade e iniciado um 'relacionamento'. Em decorrência do fato, ele foi preso em flagrante pelo crime cometido, além de assinar um termo de constatação de embriaguez.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar recebeu informações ainda na noite de quinta-feira (12), que uma motocicleta, de cor vermelha, estava realizando manobras e passando em alta velocidades pelas ruas da cidade. No entanto, após algumas diligências, nada foi localizado.

Já pela madrugada de sexta-feira, os policiais receberam nova informação de que no hospital da cidade, havia dado entrada uma criança em estado grave, vítima de um acidente e que um homem estava desrespeitando os funcionários e atrapalhando a equipe médica no atendimento.

Rapidamente uma equipe se deslocou ao local e conteve o homem, detendo e o colocando no compartimento de presos da viatura. No relato feito pela equipe médica, foi indicado que a criança estava com a mãe na garupa da motocicleta e que o acidente aconteceu na entrada do Pró Moradia XIV.

A criança sofreu traumatismo craniano e necessitaria transferência com urgência para Dourados. A mãe ficou hospitalizada por conta das diversas lesões no corpo, no face e reclamava de dores nas costas. A equipe médica que atendia as vítimas ainda informou a Polícia Militar que testemunhas é quem salvaram as vítimas.

Foi indicado também pelas testemunhas que Jeferson estava empinando a motocicleta com a criança e a mãe dela na garupa. Antes de saírem de moto, o autor informou que fez uso de bastante bebida alcoólica com a namorada. A motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio do Detran-MS na cidade.

Durante a realização do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi informada que a criança, que estava sendo transferida para Dourados, não resistiu aos graves ferimentos e morreu.

O caso foi registrado como homicídio simples na delegacia de Rio Brilhante.

