Motociclista sofre traumatismo craniano e morre no hospital após 'furar' preferencial

Após o acidente entre um Toyota SW4 e uma motocicleta, a jovem Cláudia Carolina Castro Ramos, 27, morreu na noite de sexta-feira (14) no Hospital da Vida, em Dourados.

De acordo com o Dourados News, ainda no início da tarde de ontem, Cláudia seguia em uma Honda Biz 125cc pela Rua Antônio Emílio de Figueiredo, e quando chegouno cruzamento com a Floriano Peixoto ela não parou na sinalização e foi atingida pelo Toyota, conforme ocorrência registrada na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

Após a colisão, Cláudia foi socorrida e encaminhada pelo Corpo de Bombeiros até o Hospital da Vida, onde faleceu devido a um TCE (Traumatismo Craniano Encefálico). O óbito foi confirmado às 23h50.

O caso foi registrado como acidente de trânsito provocado pela própria vítima na Depac de Dourados.

