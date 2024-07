Motoentregador é esfaqueado e tem moto roubada por dupla na Vila Alba

Motoentregador, de 29 anos, passou por uma situação complicada durante a noite desta sexta-feira (26), pouco após realizar uma entrega na Vila Alba, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima havia realizado uma entrega no bairro e ao sair com sua motocicleta, duas quadras após a entrega, foi abordado por dois homens e um deles portando uma faca.

Um dos criminosos logo avançou contra o trabalhador, desferindo golpes que atingiram o braço direito e a mão esquerda do motoentregador, que teve a moto roubada na ação.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima para atendimento na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santa Mônica. Para a Polícia Militar, o trabalhador não conseguiu repassar detalhes devido à ação ser rápida e não se recorda a rua, tampouco características dos bandidos.

O caso foi registrado como roubo majorado e roubo exercendo emprego de arma branca.

