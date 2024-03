Motoqueiro armado se assusta com viatura do Choque e quase vira 'menino de vÃ³'

Um motoqueiro, de 25 anos, que estava armado escapou por pouco de ‘virar uma estrelinha no céu’ durante a manhã desta quinta-feira (28), depois de dar de cara com o Batalhão de Choque, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, o rapaz estava em uma Honda Biz preta transitando pela via quando assustou e freou bruscamente ao ver uma viatura do Choque. Por conta da freada, ele quase perdeu o controle da moto e caiu.

Por conta disso, o motociclista foi abordado pela equipe. Durante verificação, os policiais encontraram um revólver calibre 32, com duas munições intactas no baú da moto. Ao ser questionado, o rapaz contou que estava indo entregar uma peça para a empresa que trabalha, ele inclusive estava usando uniforme.

Os militares então entraram em contato com a empresa, informando que a moto e o rapaz haviam sido entregues na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

