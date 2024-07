Motoqueiro que bateu em poste no Nova Campo Grande morre na Santa Casa

Um rapaz, de 19 anos, morreu três dias depois de bater a moto que conduzia contra um poste de iluminação pública na região do bairro Vila Nova Campo Grande. O acidente aconteceu durante a tarde de sábado (20).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a mãe do rapaz foi acionada por uma testemunha do acidente. Quando ela chegou ao local, o rapaz estava caído ao chão e com a cabeça próximo ao poste de iluminação pública, ainda com o capacete.

Para a mulher, testemunhas contaram duas versões do acidente. Na primeira, o rapaz colidiu contra o poste ao desviar de uma luz, que havia caído na hora em que ele passava. Já na segunda história, o motoqueiro havia sido fechado por um Volkswagen Fox preto.

Apesar disso, a genitora da vítima explicou que nas proximidades do local existem câmeras de segurança, que podem ajudar com os detalhes do acidente.

O rapaz foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, sendo levado para a Santa Casa de Campo Grande, onde ficou internado até falecer na manhã desta terça-feira (23).

O caso foi registrado como morte a esclarecer, na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também