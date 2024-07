Motorista cai em canal pluvial e abandona veículo em Chapadão do Sul

Um carro foi encontrado dentro do canal de águas pluviais da Avenida Trinta e Três no Centro de Chapadão do Sul, durante a noite de domingo (7).

Conforme as informações do site O Correio News, uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros estava fazendo o transporte de um paciente para o Hospital Municipal, quando se deparou com o veículo.

Ao fazer a verificação, os militares notaram que não havia ninguém dentro do Chevrolet Celta.

Diante da situação, a Polícia Militar da cidade foi acionada, ficando responsável por tomar as medidas administrativas e confeccionar o Boletim de Ocorrência.

