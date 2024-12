Motorista de aplicativo é rendido e roubado por homem armado em corrida na Capital

Um motorista de aplicativo, de 27 anos, foi vítima de um assalto a mão armada na noite desse sábado (28), na região do Jardim TV Morena durante uma corrida.



Segundo o boletins de ocorrência registrado pela vítima, a corrida foi solicitada por uma mulher, partindo do Fort Atacadista da Avenida Cafezais para a Rua Spipe Calarge. No entanto, uma quadra antes do destino final, o passageiro anunciou o assalto.



O homem estava armado e levou o celular da vítima, o veículo Fiat Argo alugado e abandonou a vítima na rua.



O motorista procurou a Depac Cepol onde o crime foi registrado como roubo majorado.



