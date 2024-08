Motorista de aplicativo fica ferido após bater carro em poste

Um motorista de aplicativo, de 31 anos, foi socorrido depois de bater o carro que conduzia contra um poste de luz. O caso aconteceu na Avenida Rio Branco, esquina com a Albuquerque, em Corumbá, durante a madrugada desta sexta-feira (2).

Conforme as informações do site Diário Corumbaense, a vítima estava trabalhando quando acabou perdendo o controle e colidiu contra o poste. O Corpo de Bombeiros foi acionado, junto com as equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), para anteder a ocorrência.

O condutor foi retirado do veículo, recebeu os primeiros atendimentos e em seguida levado para o Pronto-Socorro Municipal. A vítima apresentava dores na região torácica, sofreu corte na cabeça e escoriações na perna esquerda.

A dinâmica exata do acidente não chegou a ser divulgada.

