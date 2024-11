Motorista de carro foge após atropelar e matar ciclista na BR-163, em Dourados

Uma ciclista, ainda não identificado, morreu depois de ser atropelado na BR-163, nas proximidades do Trevo da Bandeira, em Dourados, durante o domingo (3).

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Ligado na Notícia, após causar o acidente, o motorista do carro fugiu do local sem prestar socorro a vítima. Porém, as autoridades encontraram a placa de um Vectra Azul caída nas proximidades e investigam para saber se o veículo estava envolvido no atropelamento.

Equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas, mas ao chegar para prestar socorro a mulher, ela já estava sem sinais vitais.

Além do resgate, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a CCR MSVias foram até o local para fazer o controle do tráfego e investigar as causas do acidente. A Polícia Civil e Perícia também estiveram na cena do atropelamento.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também