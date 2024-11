Motorista é linchado após atropelar ciclista e tentar fugir do local em Dourados

Um motorista, de 51 anos, foi linchado por populares durante a noite de quinta-feira (21), após atropelar um ciclista, de 60 anos, na Rua Olga Melgarejo, no Bairro Estrela Porã, em Dourados.

Conforme as informações policiais, o homem só foi agredido porque depois do atropelamento tentou fugir do local do acidente. Em seguida, ele entrou em uma conveniência após retirar a proprietária à força.

A polícia foi acionada e, após negociação, o autor foi retirado do local com diversas lesões pelo corpo por conta das agressões sofridas. Uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada para atender o ciclista e o motorista do carro.

Os dois foram levados para o Hospital da Vida, onde receberam atendimento médico. Após ser liberado, o condutor do carro precisou ser encaminhado para a DEPAC (Delegacia de pronto Atendimento Comunitário), ainda em estado de embriaguez, onde foi autuado por direção perigosa, com lesão corporal, sob efeitos de álcool e pode resultar em condenação de dois a cinco anos de reclusão.

