Motorista e passageiro escapam da morte após carro capotar várias vezes na BR-262

Duas pessoas escaparam da morte após picape capotar na BR-262, em Dois Irmãos do Buriti, durante a manhã desta terça-feira (23).

Conforme as informações iniciais, o veículo era ocupado por dois homens, sendo o motorista de 21 anos, e o passageiro, de 56 anos. Por motivos ainda desconhecidos, o condutor teria perdido o controle de direção.

Devido a isso, a Fiat Strada capotou algumas vezes na pista, parando com as rodas para cima. Segundo o site O Pantaneiro, o jovem estava com um hematoma do lado esquerdo da cabeça e o homem, sem ferimentos mais graves, tinha um pequeno corte, também na região da cabeça.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, prestando socorro às vítimas, que já estavam fora do veículo quando a equipe chegou. Os dois foram levados para o Pronto Socorro de Aquidauana.

