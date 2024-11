Motorista é preso após causar acidente enquanto dirigia embriagado em Costa Rica

Homem, de 36 anos, foi preso depois de provocar um acidente no município de Costa Rica durante a manhã de quinta-feira (31). Ele estava dirigindo embriagado.

Conforme as informações policiais, a Polícia Militar foi acionada para ir até a Rua Kendi Nakai, próximo de uma ponte. No local, os militares encontraram um Ford Pampa tombado, mas sem o condutor.

Em rondas e verificações pela área, o homem foi encontrado pelos policiais. Durante a abordagem, ele apresentou visíveis sinais de embriaguez. Ao ser submetido ao teste de alcoolemia, ficou constatado que ele tinha 1,07mg/L de álcool no corpo.

Além disso, o veículo estava com o licenciamento do veículo e a CNH do motorista também estava com a validade expirada.

Diante da situação, o autor foi preso e levado para a delegacia onde o caso foi registrado.

