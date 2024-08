Motorista é socorrido após bater Uno em máquina agrícola MS-450

O motorista de um Fiat Uno, que não teve a identidade divulgada, precisou ser socorrido depois de colidir com o veículo contra uma máquina agrícola que estava transitando pela MS-450, próximo ao trevo que dá acesso ao distrito de Camisão, em Aquidauana.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site O Pantaneiro, as causas do acidente ainda estão sendo apuradas, porém, sabe-se que o motorista teria perdido o controle de direção e atingido a traseira do maquinário.

O condutor foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, sendo levado para uma unidade de saúde. A gravidade de seus ferimentos não chegou a ser divulgada pelas autoridades.

