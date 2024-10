Motorista escapa 'por um fio' de morrer em acidente na BR-267, em Bataguassu

Uma carreta ficou em chamas no km 76 km da rodovia BR-267, no município de Bataguassu, durante as primeiras horas da manhã desta quarta-feira (2). Por sorte, o motorista conseguiu sair ileso do veículo.

Conforme as informações do site Cenário MS, o motorista seguia com a carreta sentido Bataguassu. Em determinado momento da viagem, um carro de passeio tentou realizar uma ultrapassagem e forçou a manobra. Com isso, o caminhoneiro saiu da pista para evitar a colisão.

Ao fazer a manobra para desviar, ele acabou colidindo contra um barranco, localizado às margens da pista pegando fogo em seguida. Por sorte, o motorista conseguiu sair do veículo sem sofrer ferimentos.

As chamas destruíram a cabine, e uma das caçambas acopladas. Além disso, a vegetação acabou sendo incendiada.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Bataguassu, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e guinchos foram acionados para atender o caso.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também