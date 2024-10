Motorista fica ferido ao perder o controle de carro em ladeira e bater em muro

Um motorista, que não teve o nome divulgado, ficou ferido ao sofrer um grave acidente de trânsito ocorrido na noite de sexta-feira (11), no bairro Jardim Campanário, no município de Anastácio.

Conforme as informações do site A Princesinha News, ele conduzia um Fiat Uno, quando perdeu o controle ao dar ré em uma ladeira, localizada no cruzamento entre a Rua Presidente Médici e a Rua Padre Patrício.

Ao descer a ladeira, o veículo colidiu contra o muro de uma casa, destruindo um pilar, o portão e acertando ainda parte do imóvel.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, socorrendo a vítima e o encaminhando para o hospital da região. O caso está sendo apurado pelas autoridades locais

