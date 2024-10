Motorista fica preso às ferragens após bater de frente com caminhão na MS-157

Um motorista, que não teve o nome divulgado, ficou ferido após perder o controle de direção e colidir contra um caminhão na manhã desta terça-feira (29) na rodovia estadual MS-157, no trecho entre Maracaju e Itaporã.

Conforme as informações policiais, o acidente aconteceu no logo após a ponte sobre o Rio Santa Maria. O condutor seguia em um Toyota Corolla quando acabou perdendo o controle de direção, invadiu a pista contrária e colidiu contra um caminhão.

Após o impacto, o carro foi arremessado para fora da pista e caiu em um barranco completamente destruído. O motorista do veículo de passeio ficou preso às ferragens e foi retirado pelo Corpo de Bombeiros com o auxílio de um desencarecedor. Apesar disso, o site Tudo de MS noticiou que ele foi levado com ferimentos leves ao Hospital Sorriano.

Não há informações sobre os ocupantes do caminhão. Além do socorro, equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender a ocorrência.

