Motorista morre ao ser jogado de carro durante capotamento em Pedro Gomes

O motorista Flávio Francisco da Silva, de 46 anos, morreu ao ser jogado para fora do carro que conduzia durante um capotamento na MS-215, a cerca de 3,5km da cidade de Pedro Gomes, em Mato Grosso do Sul.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, o motorista teria perdido o controle de direção do Chevrolet Cossa Sedan, vindo a capotar várias vezes na pista. Durante o acidente, ele foi jogado para fora do carro, falecendo ainda no local.

Um policial militar, que passava pelo local, acionou as equipes de socorro. Além disso, a Polícia Civil e a Perícia Técnica estiveram na cena do acidente fatal, fazendo os levantamentos iniciais sobre o ocorrido.

O caso foi então registrado como morte a esclarecer e será investigado pelas autoridades policias.

