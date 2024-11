Motorista perde o controle de direção e tomba carreta na BR-163

Um motorista, que não teve o nome divulgado, foi socorrido depois que o caminhão que ele estava tombar na BR-163, em Nova Alvorada do Sul, durante a tarde de quinta-feira (14).

Conforme as informações divulgadas pelo site Alvorada Informa, o motorista teria perdido o controle de direção na altura do km-393, saído da pista e tombado às margens da rodovia. O veículo estava carregado com arroz.

As equipes de socorro e da PRF (Polícia Rodoviária Federal) foram acionadas para atender a ocorrência. O condutor foi socorrido e encaminhado para um hospital do município.

