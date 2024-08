Motorista perde o controle e tomba carreta carregada com soja em Batayporã

Por sorte o motorista de uma carreta, que não teve o nome divulgado, escapou sem ferimentos de um grave acidente ocorrido na noite de terça-feira (27), perto do córrego Samambaia, em Batayporã.

Conforme o site Jornal da Nova, o veículo estava carregado com soja. Por motivos ainda não identificados, o motorista perdeu o controle e saiu da pista, caindo em uma ribanceira.

Por conta do tombo, a carreta parou com as rodas voltadas para cima, em uma estrada vicinal que margeia a pista. O motorista seguia com a carga para um secador de grãos, localizado em Nova Andradina quando o acidente aconteceu.

Por sorte, ele não se feriu durante o sinistro de trânsito.

