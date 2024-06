Motorista tenta ultrapassagem e atropela pedestre que fica em estado grave no Anache

Pedestre, de 48 anos, foi socorrido em estado grave na noite no final da noite deste domingo (16), logo após ser atropelado por um veículo de passeio na rua Faride Georges, região do Jardim Anache, em Campo Grande. O motorista, de 52 anos, causador do acidente tentou forçar uma ultrapassagem em um segundo carro.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o condutor seguia em um Chevrolet Vectra na pista sentido Hospital São Julião e em determinado momento, tentou realizar uma ultrapassagem a um veículo Chevrolet Celta, quando acabou atropelando a vítima.

Inicialmente, a informação era de que o pedestre estava tentando atravessar a via, porém, a Polícia Civil conversou com o filho do homem, que presenciou o acidente e negou que ele havia tentado atravessar a rua.

O filho da vítima explicou que seu pai teria ingerido bebida alcoólica. A polícia ainda salientou que a região é escura, com pouca iluminação e não há qualquer redutor de velocidade.

O pedestre foi socorrido e encaminhado em estado grave para a Santa Casa. O caso foi registrado como praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

