MPF e PF apuram arrendamentos ilegais de terras indígenas em MS

Vinícius Santos com informações do MPF

O Ministério Público Federal (MPF) e a Polícia Federal (PF) estão conduzindo investigações sobre denúncias de arrendamento ilegal de terras indígenas em Mato Grosso do Sul. As áreas em questão estão localizadas nas aldeias Takuara, no município de Juti, e Te'y Kue, em Caarapó.

Segundo informações divulgadas pelo MPF, membros das comunidades indígenas apresentaram denúncias detalhando arrendamentos ilegais realizados por produtores rurais não-indígenas.

Essas denúncias, que foram confirmadas em diligências realizadas no local, também relatam episódios de expulsões violentas e armadas de famílias indígenas das áreas em disputa.

As investigações estão em andamento e, devido à sua natureza sensível, ocorrem sob sigilo, a fim de proteger as partes envolvidas e assegurar a integridade do processo investigativo.

