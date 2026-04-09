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MS: Gaeco desmantela quadrilha que traficava drogas em mármore e prende seis envolvidos

Segundo o Ministério Público Estadual, foram apreendidos quase 800 quilos de cocaína apenas em 2025 no esquema da organização criminosa

09 abril 2026 - 12h53Vinícius Santos
Materiais apreendidos - Foto: Divulgação / MPMSMateriais apreendidos - Foto: Divulgação / MPMS  

O Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) realizou, nesta quinta-feira (9), a Operação Pietra Cava, que resultou na prisão de seis integrantes de uma organização criminosa especializada em ocultar cocaína em pedras de mármore em diferentes cidades, incluindo Campo Grande, Ponta Porã, Jardim e Bonito.

Segundo o Ministério Público, a operação cumpriu 16 mandados de busca e apreensão e revelou que o grupo criminoso, especializado em tráfico de drogas, utilizava uma marmoraria para transportar cocaína escondida em compartimentos das pedras.

Ação também cumpre 16 mandados de busca e apreensão nas cidades de Ponta Porã, Jardim, Campo Grande e Bonito Somente no ano de 2025, foram apreendidos quase 800 quilos de cocaína da organização criminosa por meio de ações da Polícia Rodoviária Federal na região de Guia Lopes da Laguna.

Durante os trabalhos do Gaeco, houve intercâmbio de informações com a Polícia Rodoviária Federal (Posto de Guia Lopes da Laguna) e com a Polícia Militar (11º BPM). Equipes do Batalhão de Choque e do Batalhão de Operações Policiais Especiais prestaram apoio operacional ao Gaeco.

O nome da operação, “Pietra Cava”, é uma referência ao modo usual pelo qual a organização criminosa transportava a cocaína em perfurações realizadas nas pedras de mármore, com o intuito de ocultar a droga.

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