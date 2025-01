Mulher ameaça degolar, esquartejar e mandar os pedaços de bebê ao pai na Capital

Uma mulher, de 30 anos, foi presa por ameaçar matar e esquartejar o filho, de apenas 5 meses, em Campo Grande. Ela estaria mandando mensagens para o pai da criança, que mora em Salvador (BA). A prisão aconteceu na madrugada desta segunda-feira (6).

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até a Rua Francolim, no Carandá Bosque 2, para atender um caso de crime contra criança. Eles foram informados que a autora estaria mandando mensagens para o pai do bebê, dizendo que iria degolar o filho, cortar em pedaços e enviar para o homem via Correios.

Preocupado, ele pediu para avó da criança intervir na situação contendo o surto da filha e registrando a ocorrência. Ao ver a polícia se aproximando, a mulher surtou e resistiu a prisão. Mesmo usando algemas, ela chutou a viatura e bateu a cabeça no interior várias vezes, enquanto ameaçava matar a mãe e colocar fogo no corpo dela e nos policiais.

Diante do flagrante, a criança ficou aos cuidados da avó. Para as autoridades, a mulher manifestou o desejo de representar criminalmente contra a autora, solicitando medida protetiva para ela e seu neto.

O caso foi registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como ameaça e será investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também