Mulher baleada em racha no Coophavila continua internada em estado grave

A técnica de enfermagem do Samu, de 60 anos, baleada no último domingo (9), está em estado gravíssimo na Santa Casa, sem previsão de melhora. A vítima levou um tiro do motorista de um veículo Audi que disputava ‘racha’ na Avenida Marinha no Coophavila.

A vítima estava com o neto de cinco meses no colo, a criança não foi atingida, mas a mulher acabou sendo baleada na altura do peito. Conforme informações obtidas pelo JD1, ela está no CTI da Santa Casa, sedada e em ventilação espontânea até o momento.

Não há previsão de quando M.A irá passar por cirurgia, devido ao seu estado delicado de saúde.

Caso

No último domingo (9), a vítima de 60 anos, o filho, a nora e os netos estavam em um veículo Renault Sandero, quando na Avenida Marinha, próximo ao cruzamento com a Avenida Gunter Hans, no Coophavila, passaram por dois carros (Um Audi e um Astra) disputando racha.

O motorista do Renault seguiu o trajeto, quando foi atingido na traseira por um dos carros envolvidos no racha. Tanto os ocupantes do Astra, como do Audi, desceram e foram em direção a vítima e um deles bateu no peito do rapaz, enquanto o condutor do carro de luxo apontou uma pistola para o motorista do Renault Sandero

O homem desviou e o tiro desferido pelo motorista do Audi atingiu a mulher que estava sentada atrás com o neto no colo. Na ocasião, a Polícia localizou a casa da família do motorista do Astra, Rafael, e disse que ele se apresentaria na delegacia. No entanto não há informações sobre a prisão dos suspeitos.

