Mulher com bebê no colo é ferida com tiro em 'briga' de trânsito no Coophavila

Técnica de enfermagem, de 60 anos, que estava com o neto, de 5 meses, no colo no banco de trás de um Renault Sandero, foi atingida por um tiro que transfixou seu braço e atingiu seu abdômen na noite deste domingo (9), durante uma tentativa de homicídio após uma 'briga' no trânsito, na Avenida Marinha, próximo ao cruzamento com a Avenida Gunter Hans, no Coophavila.

O estado de saúde dela é considerado grave. Ela foi encaminhada pelo próprio filho, de 33 anos, ao CRS (Centro Regional de Saúde) Coophavila para atendimento, mas foi transferida para atendimento médico na Santa Casa de Campo Grande. Por pouco o bebê não foi atingido também pelo disparo.

Narra o rapaz, conforme informações do boletim de ocorrência, que ele estava com a família no veículo, sendo a esposa, os 4 filhos e a mãe, quando estava trafegando pela Avenida Marinha no cruzamento com a rua da Península, quando visualizou dois veículos disputando racha - um Chevrolet Astra, de cor cinza e um Audi A3, de cor vermelha.

Após evitar o acidente, o motorista seguiu pela avenida e próximo ao cruzamento com a Gunter Hans, seu veículo foi atingido na traseira por um dos carros envolvidos no racha. Tanto os ocupantes do Astra, como do Audi, desceram e foram em direção a vítima e um deles bateu no peito do rapaz, enquanto o condutor do carro de luxo apontou uma pistola para o motorista do Renault Sandero.

Na confusão, a vítima se assustou e tentou se esquivar, mas o suspeito efetuou um disparo que acabou atingindo a mulher que estava no banco de trás, na companhia dos filhos do rapaz, sendo o bebê, de 5 meses, no colo. O tiro atingiu o braço da técnica de enfermagem, que transfixou atingindo o abdômen dela.

Após o episódio, os dois carros fugiram do local e não foram encontrados até o momento.

Em diligências da Polícia Militar e do Batalhão de Choque, um casal era ocupante do Astra foi localizado no bairro Bela Laguna e questionados, eles disseram o endereço do atirador e após as equipes se direcionarem para o local, foi ouvido da família do suspeito que ele teria se envolvido numa ocorrência de disparo de arma de fogo e se apresentaria na delegacia posteriormente.

A Polícia Civil e a Polícia Científica ficaram cientes do caso e foram até o local, onde recolheram o projétil de 9 milímetros no banco do Renault Sandero, e algumas manchas de sangue no banco traseiro do veículo.

O caso foi registrado como praticar corrida, disputa ou competição automobilística e tentativa de homicídio qualificado com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido.

