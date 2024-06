Mulher é agredida com paulada na cabeça enquanto bebia em bar do Jardim Canguru

Uma mulher, de 35 anos, foi agredida do nada com uma paulada na cabeça durante a madrugada deste sábado (8), em um bar do Jardim Canguru, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima estava bebendo com a companheira no estabelecimento, sendo que as duas estavam sentadas em uma mesa localizada próximo da rua.

Em determinado momento, uma desconhecida apareceu com um pedaço de madeira e acertou a cabeça da vítima. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, prestando os primeiros socorros a mulher e a encaminhando até o hospital da Santa Casa.

Apesar da possível gravidade das agressões, a vítima estava consciente e orientada. A autora da lesão não foi localizada e nem identificada. O caso foi então registrado como lesão corporal dolosa, na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

