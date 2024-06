Mulher é agredida e sofre tentativa de homicídio em mercearia no Itamaracá

Uma jovem de 19 anos e seu namorado foram vítimas de tentativa de homicídio na noite de ontem (22), enquanto estavam na Mercearia Dois Irmãos, no Jardim Itamaracá.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o casal estava na frente da mercearia quando chegou ao local um indivíduos, vulgo Igão, que passou a agredir a jovem com socos na face, em seguida sacou uma arma de fogo e desferiu disparos contra ela e seu namorado, enquanto gritava "mexe comigo agora".

Quando o Corpo de Bombeiros chegou, o namorado da vítima não estava mais no local, enquanto a menina foi encaminhada para a UPA Universitário sem ferimentos de arma de fogo.

O suspeito foi reconhecido por uma testemunha, mas não foi encontrado. O caso foi registrado na Depac Cepol como homicídio simples na forma tentada.

