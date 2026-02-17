Mulher é ameaçada por agiota após sobrinho fazer dívida e deixar de pagar em Campo Grande

Uma mulher de 39 anos procurou a polícia após ser ameaçada por um homem que se apresentou como agiota, no bairro Universitário, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que passou a receber mensagens e ligações de um desconhecido que afirmava ser policial militar e cobrava uma dívida contraída por seu sobrinho. Conforme o registro, o parente teria feito um empréstimo com agiotas e, ao negociar o débito, indicado a tia e a prima como responsáveis pelo pagamento.

A mulher contou à polícia que o sobrinho teria informado falsamente ao cobrador que ela seria sua sogra e que a filha dela seria sua esposa. A partir disso, o suspeito entrou em contato dizendo que iria receber o dinheiro “a todo custo”, afirmando que costumava receber “em dinheiro ou com a vida”, o que foi interpretado pela vítima como ameaça contra ela e a filha.

Ainda conforme o relato, a dívida mencionada seria de R$ 1,5 mil, com cobrança diária de juros de R$ 50. A vítima disse não saber quem é o agiota e afirmou que teme por sua integridade física, principalmente porque o sobrinho não foi mais localizado.

Apesar do medo, a mulher informou que, neste momento, não deseja representar criminalmente contra o autor, solicitando apenas o registro para fins de documentação. Ela foi orientada sobre o prazo legal para eventual representação. O caso foi registrado e será acompanhado pelas autoridades.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também