Mulher e cachorro pequeno são atacados por pitbull no Jardim Noroeste

Uma mulher de 39 anos foi atacada e mordida por um Pitbull na noite de ontem (28), enquanto andava na rua Marechal Mallet com seus dois filhos menores e seu cachorro no Jardim Noroeste, em Campo Grande.



A Polícia Militar foi acionada pela mulher que relatou que voltava do mercado, quando ao passar na rua, o cachorro avançou contra ela, ocasionando lesões na mão esquerda e no braço direito devido às mordidas, e escoriações na perna esquerda enquanto tentava se desvencilhar do animal.



O cachorro pequeno da vítima também foi atacado. Os filhos menores não sofreram nenhuma lesão.



Os militares foram até a residência do proprietário do animal que por sua vez informou que estava nos fundos de casa com a esposa, lavando roupas e que não ouviu quando o cachorro destravou o portão e saiu por uma abertura, em razão do barulho da máquina.



O homem informou ainda que conteve o cão e assumiu a responsabilidade pela situação, oferecendo amparo vítima e se disponibilizando quanto a aquisição de remédios e atendimento veterinário para o cão atacado e que o Pitbull é bem cuidado e possui todas as vacinas em dia.



A vítima precisou ir ao posto para fazer curativos. O caso foi registrado como omissão de cautela na guarda ou condução de animais e lesão corporal culposa.





