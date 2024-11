Mulher é esfaqueada após ameaçar matar bebê de 1 ano em Campo Grande

Uma mulher, de 36 anos, foi esfaqueada várias vezes durante as primeiras horas da manhã desta sexta-feira (1°), no Bairro Vila Nova Capital, em Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o endereço, onde uma mulher havia sido esfaqueada. Ao chegar, as equipes encontraram a vítima caída no chão, com vários ferimentos pelo corpo.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, fazendo curativos em ferimentos no pescoço e no antebraço antes de encaminhar a vítima para a Santa Casa.

Durante conversa com testemunhas, as autoridades foram informadas que as agressões aconteceram porque a vítima ameaçou matar o filho da autora, de apenas 1 ano de idade. Por conta disso, a mulher se juntou com o marido para esfaquear a outra.

A autora das facadas e seu marido não chegaram a ser localizada. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa, na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

