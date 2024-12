Mulher é esfaqueada mais de 20 vezes pelo ex durante tentativa de feminicídio na Capital

Polícia Polícia Federal deflagra operação contra esquema de desvios de recursos do SUS

Polícia Homem é assassinado em casa da Homex, no Centro-Oeste

Polícia Mulher esfaqueada 20 vezes pelo ex veio para Campo Grande cuidar da mãe

Equipes da DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) já foram até o local, onde conversaram com familiares da mulher. O autor está sendo procurado para esclarecimentos dos fatos.

Neste momento, a vítima está no setor de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), depois de passar por uma cirurgia de emergência.

Já na região do Bairro São Francisco, depois de passar em um supermercado, ele teria usado uma faca para golpear 21 vezes a mulher. Ela foi socorrida e levada para a Santa Casa em estado grave.

Conforme o apurado pela reportagem, o autor veio da cidade de Navegantes (SC) para tentar conversar com a vítima. Depois de conversar, eles foram até a rodoviária para o homem comprar passagens para ir embora para casa.