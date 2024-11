Mulher é esfaqueada pelo marido durante briga em Chapadão do Sul

Homem, de 27 anos, foi preso durante a madrugada desta sexta-feira (8) após bater na companheira na Rua São José dos Pinhais, na regão do Bairro Sibipiruna, em Chapadão do Sul.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de violência doméstica. Ao chegar no endereço indicado, a mulher já havia sido socorrida pelo Corpo de Bombeiros

Uma testemunha contou as autoridades que o casal chegou de madrugada, quando começaram a brigar e quebrar objetos dentro da residência. Os policiais realizaram diligências na região, até encontrar o autor na Avenida Goiás e o prendê-lo em flagrante.

No hospital, os militares apuraram que a vítima sofreu ferimentos no pé e um corte na lombar, causado por uma facada desferida pelo marido. O autor precisou passar por atendimento médico, já que estava com várias escoriações na região torácica, rosto e lombar.

Diante da situação, o caso foi registrado como lesão corporal dolosa e será investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também