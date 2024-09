Mulher é esganada até desmaiar e marido é preso no Jardim Aquarius

Mulher, de 27 anos, foi esganada e chegou a desmaiar na residência durante a madrugada desta segunda-feira (23), no Jardim Aquarius, em Campo Grande, após ter uma discussão com o marido, de 25 anos, que acabou preso em flagrante pela violência doméstica.

Segundo detalhes do boletim de ocorrência, a Polícia Militar esteve no local dos fatos e chegou a conversar com o suspeito, onde ele indagou que estava passando por um momento conturbado no casamento e novamente houve uma discussão entre o casal.

Em sua versão, o rapaz diz que apenas segurou a esposa, mas que por conta da discussão, ela desmaiou, batendo o rosto em um móvel da residência, provocando um corte no supercílio direito. A mulher foi levada para atendimento na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon.

Os militares se deslocaram até a unidade de saúde e por lá conversaram com a vítima que deu outra versão dos fatos, alegando que foi segurada pelo pescoço pelo marido, a ponto de esganá-la e por isso perdeu a consciência, só lembrando que acordou caída e com o rosto sangrando.

A vítima ainda contou para os policiais que chegou a pedir ajuda para os sogros, porém, foi negada a assistência. Assim, ela precisou ligar para o pai que mora em Corumbá, onde de lá, ele acionou a Polícia Militar em Campo Grande.

Após ela receber o atendimento médico, ambos foram encaminhados para a delegacia da mulher, onde o rapaz foi autuado em flagrante por lesão corporal praticada contra a mulher por razões do sexo feminino. A vítima solicitou medida protetiva e desejou representar criminalmente contra o marido.

O caso foi registrado na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

