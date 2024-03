Mulher Ã© ferida a tiros por ocupantes de carro no Tiradentes

Mulher, de 27 anos, foi ferida com pelo menos dois disparos de arma de fogo no final da noite desta quinta-feira (14), na Avenida Rouxinol, região do bairro Tiradentes, em Campo Grande. Ocupantes em um veículo, não identificado, é quem teriam efetuado os tiros e fugiram em alta velocidade.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada caída na via pública e apresentava sinais vitais, tendo os disparos atingido a região do abdômen esquerdo.

Testemunhas relataram para a Polícia Militar que escutaram estampidos e perceberam que um veículo saiu em alta velocidade. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o resgate da mulher, encaminhando ela para atendimento médico na Santa Casa.

Não foram encontrados cápsulas no local dos fatos, dessa forma, não foi realizado o acionamento da Polícia Científica.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

