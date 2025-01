Mulher é presa por esfaquear homem na virilha durante bebedeira em Corumbá

Um homem, de 52 anos, foi esfaqueado durante a madrugada desta terça-feira (7), na rua Dom Pedro II, em Corumbá. A autora do crime, de 32 anos, acabou sendo presa.

Conforme o site Diário Corumbaense, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de ferimento por arma branca. Ao chegar no local, a vítima já estava sendo atendida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para ser encaminhada a uma unidade de saúde da região.

Para os militares, o sobrinho da vítima detalhou que autora chegou ao local em visível estado de embriaguez, mas continuou bebendo com a vítima. Em determinado momento, ela pegou uma faca e desferiu o golpe, atingindo a região da virilha do homem.

Mesmo fugindo do local do crime, a autora foi presa ao ser encontrada nas imediações. Ela ainda estava com a faca utilizada para golpear a vítima. Diante da situação, ela acabou sendo levada para à 1ª Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado.

