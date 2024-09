Mulher é presa por fazer 'festinha' e dar bebidas alcoólicas para adolescentes

Uma mulher, de 34 anos, foi presa por dar bebidas para quatro adolescentes durante a madrugada de sábado (31), na Rua Seriema, localizada no Bairro Esplanada, em Chapadão do Sul.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada atender um caso de perturbação do sossego. Ao chegar no local, os militares ouviram o som muito alto.

Se aproximando ainda mais do imóvel, os policiais identificaram que mores estariam no local, sendo duas adolescentes de 15 e 16 anos, e dois meninos de 17 anos. Todos estavam sob efeito de bebida alcoólica.

Diante da situação, a autora foi encaminhada para delegacia por fornecer bebida alcoólica aos menores e o Conselho Tutelar foi acionado.

