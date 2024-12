Mulher é presa por forjar sequestro para extorquir filhas no Mato Grosso

Sarah Chaves, com CNN

Uma mulher é investigada suspeita de forjar seu sequestro para extorquir a própria filha. Ela foi presa em ação da Polícia Civil na sexta-feira (13), em Confresa, Mato Grosso.

Segundo a Polícia Civil, vítima procurou as autoridades informando que sua mãe teria ido em sua casa acompanhada de suspeitos armados. Depois disso, os criminosos do local entraram em contato com a vítima informando que a mãe dela estava em cárcere privado e que se não os pagasse, eles matariam a suspeita..

A vítima relatou ainda, que a mãe é usuária de drogas. Além deste caso, a criminosa vendeu o celular da filha em um ponto de tráfico no município.

Os agentes da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos foram acionados para a ocorrência, mas ao chegarem no local, os policiais constataram que a mulher não era mantida refém e que na realidade atuava junto aos criminosos. Ela mandou mensagens para as duas filhas dizendo que estava sendo mantida em cárcere privado com o intuito de extorqui-las.

Durante abordagem na residência, os investigadores identificaram um homem, de 67 anos, com mandado de prisão em aberto pela Comarca de Arenápolis, por um roubo seguido de morte ocorrido em 1996 e com a prisão expedida e em aberto desde 2006.

No total, a operação intitulada Operação Socius Rapina prendeu cinco suspeitos em flagrante, que foram autuados pelos crimes de extorsão, associação criminosa e receptação.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também