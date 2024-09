Mulher é presa por maus tratos contra cachorro no Isabel Gardens

Duas ações policiais resgataram cavalos e um cachorro que sofriam maus tratos durante a segunda e a terça-feira (23 e 24), na cidade de Campo Grande. Uma mulher foi presa em flagrante.

Conforme as informações da Polícia Civil, na segunda a DECAT (Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Ambientais e Atendimento ao Turista), estava verificando algumas denúncias anônimas que foram feitas. No bairro Isabel Gardens, os investigadores encontraram um cachorro em situação de abandono, em condições críticas de saúde.

A tutora do animal, que estava presente, embora não morasse no local, disse que ele havia sido atropelado em abril, mas vinha tratando uma pata quebrada do bichinho apenas com pomada cicatrizante, sem ter procurado ajuda médico-veterinária. Além disso, o cachorro estava com leishmaniose, ferida purulenta nos olhos, sem água e alimentação adequada disponíveis, fatos que foram constatados pela perícia do Instituto de Criminalística.

Diante da omissão nos cuidados, a mulher recebeu voz de prisão em flagrante pela prática do crime de maus tratos qualificado, e foi encaminhada para a Delegacia.

Hoje (24), as equipes da delegacia estiveram em uma propriedade rural da Chácara das Mansões, junto com a Perícia Técnica e o CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), verificando o caso de um cavalo sendo vítima de maus tratos.

No local, foram encontrados dois cavalos em situações precárias de saúde, estando claramente desnutridos e com carrapatos pelo corpo. O CCZ fez o resgate dos animais.

O IAGRO foi acionado e compareceu para que as medidas administrativas cabíveis fossem adotadas, e o autor foi levado para a Delegacia, onde foi ouvido sobre o crime de maus tratos.

